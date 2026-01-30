Dev market zincirinden 53 bin çalışana maaş iadesi: Eski personeller de alacak

Bu durumun hem hâlen görevde olan personeli hem de geçmişte şirkette çalışıp ayrılan toplam 53 bin kişiyi etkilediği belirtildi. Öte yandan yapılan detaylı incelemeler sonucunda, mağdur olan çalışanların yaklaşık yüzde 80'ine kişi başı ortalama 19 sterlin, yani güncel kurla yaklaşık 1137 TL tutarında ek ödeme yapılacağı kesinleşti.