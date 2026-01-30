Dev market zincirinden 53 bin çalışana maaş iadesi: Eski personeller de alacak
Büyük şirketlerin devasa IT sistemlerini değiştirmesi her zaman sancılı olur ama bu kez fatura çalışanların bordrosuna kesildi. Dev süpermarket zinciri, IT sisteminden kaynaklanan hata yüzünden eski ve yeni tam 53.000 personeline tazminat ödeyecek.
İngiltere'nin en büyük süpermarket zincirlerinden biri olan Asda, teknoloji altyapısında gerçekleştirdiği köklü değişimlerin ardından ortaya çıkan maaş krizini çözmek için harekete geçti.
Şirket tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Şubat 2024 ile Mayıs 2025 tarihleri arasında tatil ve hastalık izni ödemelerinde ciddi hesaplama hataları tespit edildi.
Bu durumun hem hâlen görevde olan personeli hem de geçmişte şirkette çalışıp ayrılan toplam 53 bin kişiyi etkilediği belirtildi. Öte yandan yapılan detaylı incelemeler sonucunda, mağdur olan çalışanların yaklaşık yüzde 80'ine kişi başı ortalama 19 sterlin, yani güncel kurla yaklaşık 1137 TL tutarında ek ödeme yapılacağı kesinleşti.