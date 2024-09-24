  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Dev marketler zincirinden İstanbul kararı; 3 şubesini apar topar kapattı

Dev marketler zincirinden İstanbul kararı; 3 şubesini apar topar kapattı

Her günlerce binlerce kişinin ziyaret ettiği dev market İstanbul'daki 3 şubesini birden kapattığını açıkladı. Karar, perakende sektöründe şok etkisi yarattı

Dev marketler zincirinden İstanbul kararı; 3 şubesini apar topar kapattı - Sayfa 1

İstanbul'un neredeyse her ilçesinde neredeyse şubesi bulunan dev marketler zinciri, 3 şubesini kapattığını Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirdi. Alışveriş zincirinin bu kararı sektörde büyük yankı uyandırdı

1 | 8
Dev marketler zincirinden İstanbul kararı; 3 şubesini apar topar kapattı - Sayfa 2

Dev market zincirinin bu kararı almasında farklı nedenler ortaya çıkarken ani gelişmenin detayları da belli oldu. Karlılık ve faaliyet verimliliği ön plana çıktı.

2 | 8
Dev marketler zincirinden İstanbul kararı; 3 şubesini apar topar kapattı - Sayfa 3

İstanbul ve İzmir'de hizmetini KİM Marketler ismiyle sürdüren Ersan Alışveriş Hizmetleri, uzun bir sürenin sonunda 3 mağazasını kapatma kararı aldı. Bu mağazaların kapatılacağı SPK'ya bildirildi.

3 | 8
Dev marketler zincirinden İstanbul kararı; 3 şubesini apar topar kapattı - Sayfa 4

KİM Market Ümraniye, Göktürk ve Çinçindere'deki mağazalarını kapattı. Alışveriş devi, şubelerin kapatılmasının perde arkasını ise faaliyet verimliliği ve karlılık değerlendirmeleri olarak açıkladı.

4 | 8