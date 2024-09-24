Dev marketler zincirinden İstanbul kararı; 3 şubesini apar topar kapattı
Her günlerce binlerce kişinin ziyaret ettiği dev market İstanbul'daki 3 şubesini birden kapattığını açıkladı. Karar, perakende sektöründe şok etkisi yarattı
İstanbul'un neredeyse her ilçesinde neredeyse şubesi bulunan dev marketler zinciri, 3 şubesini kapattığını Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirdi. Alışveriş zincirinin bu kararı sektörde büyük yankı uyandırdı
Dev market zincirinin bu kararı almasında farklı nedenler ortaya çıkarken ani gelişmenin detayları da belli oldu. Karlılık ve faaliyet verimliliği ön plana çıktı.
İstanbul ve İzmir'de hizmetini KİM Marketler ismiyle sürdüren Ersan Alışveriş Hizmetleri, uzun bir sürenin sonunda 3 mağazasını kapatma kararı aldı. Bu mağazaların kapatılacağı SPK'ya bildirildi.
KİM Market Ümraniye, Göktürk ve Çinçindere'deki mağazalarını kapattı. Alışveriş devi, şubelerin kapatılmasının perde arkasını ise faaliyet verimliliği ve karlılık değerlendirmeleri olarak açıkladı.