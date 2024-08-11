Dev nakliye firması iflas verdi- Teslimat bekleyenlere uyarı yapıldı!

Küresel çapta yaşanan ekonomik krizden ülke ekonomilerinin yanı sıra işletmeler de etkilenmeye devam ediyor. ABD’nin büyük nakliye firmalarından Pitney Bowes da bu konuda nasibini aldı. Dev nakliye firması faaliyetlerini sürdürdüğü e-ticaret işinin büyük bölümünü iflas yoluyla tasfiye etmeyi kabul etti.