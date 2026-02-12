  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Dev otel iflas etti çalışanlar bir günde işsiz kaldı

Dev otel iflas etti çalışanlar bir günde işsiz kaldı

İflas eden şirketler arasında İngiliz şirket de dahil oldu. Nottinghamshire'ın en popüler adreslerinden biriydi. Ancak tek günde 121 çalışanı işsiz bıraktı.

Dev otel iflas etti çalışanlar bir günde işsiz kaldı - Sayfa 1

2025-2026 döneminde dünya çapında çok sayıda firma iflas veya konkordato ilan ederken, İngiliz firmalar da birer birer iflas ediyor. 

1 | 6
Dev otel iflas etti çalışanlar bir günde işsiz kaldı - Sayfa 2

Yakın zamanda dev ayakkabı firması Pavers, iflas etti ve 160’dan fazla mağazasını kapattı. Şimdi buna konaklama hizmeti veren bir şirket de dahil oldu.

2 | 6
Dev otel iflas etti çalışanlar bir günde işsiz kaldı - Sayfa 3

Nottinghamshire’ın simge yapılarından biri olan, 120’den fazla odası ve lüks spasıyla tanınan 4 yıldızlı Nottingham Belfry Hotel & Spa, finansal baskılara dayanamayarak iflas etti.

3 | 6
Dev otel iflas etti çalışanlar bir günde işsiz kaldı - Sayfa 4

KOLAY BİR KARAR DEĞİLDİ

Ocak ayı başında idari yönetime devredilen otel, bir süre daha hizmet vermeye devam etse de dün (10 Şubat Salı) itibarıyla tüm ticari faaliyetlerini "derhal" durdurduğunu duyurdu.

4 | 6