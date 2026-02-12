Dev otel iflas etti çalışanlar bir günde işsiz kaldı
İflas eden şirketler arasında İngiliz şirket de dahil oldu. Nottinghamshire'ın en popüler adreslerinden biriydi. Ancak tek günde 121 çalışanı işsiz bıraktı.
2025-2026 döneminde dünya çapında çok sayıda firma iflas veya konkordato ilan ederken, İngiliz firmalar da birer birer iflas ediyor.
Yakın zamanda dev ayakkabı firması Pavers, iflas etti ve 160’dan fazla mağazasını kapattı. Şimdi buna konaklama hizmeti veren bir şirket de dahil oldu.
Nottinghamshire’ın simge yapılarından biri olan, 120’den fazla odası ve lüks spasıyla tanınan 4 yıldızlı Nottingham Belfry Hotel & Spa, finansal baskılara dayanamayarak iflas etti.