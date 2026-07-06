Dev perakende zincirinden flaş karar: 10 yıllık alışveriş kalesi yıkılıyor

Amerikan merkezli perakende sektörünün en köklü devlerinden Nordstrom Rack, alışveriş dünyasında şok etkisi yaratan radikal bir karar aldı. Şirket, Hawaii'nin kalbi ve turizmin en hareketli noktası olan Waikiki’deki dev şubesini kalıcı olarak kapatacağını duyurdu.