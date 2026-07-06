Dev perakende zincirinden flaş karar: 10 yıllık alışveriş kalesi yıkılıyor
ABD perakende sektörünün en köklü devlerinden Nordstrom Rack, alışveriş dünyasında şok etkisi yaratan radikal bir karar aldı. Şirket, Hawaii'nin kalbi ve turizmin en hareketli noktası için kritik karar aldı.
Amerikan merkezli perakende sektörünün en köklü devlerinden Nordstrom Rack, alışveriş dünyasında şok etkisi yaratan radikal bir karar aldı. Şirket, Hawaii'nin kalbi ve turizmin en hareketli noktası olan Waikiki’deki dev şubesini kalıcı olarak kapatacağını duyurdu.
Ortalama 10 yıldır müşterilerine hizmet eden şubenin kapanmasıyla 34 çalışanın işten etkileneceği bildirildi. ABD'nin önde gelen perakende markalarından Nordstrom Rack, Hawaii'nin en yoğun turistik alışveriş bölgelerinden Waikiki'deki mağazasını kapatma kararı aldı.
ABD'de önde gelen perakende mağazalarından Nordstrom Rack, Hawaii'nin en yoğun turistik alışveriş bölgelerinden Waikiki'deki mağazasını kapatma kararı aldı.