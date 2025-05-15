Dev turizm şirketi temettü kararını açıkladı ; 2 taksitle hesaplara geçiyor
Borsada işlem gören turizm devi temettü ödeyeceğini ve 2 taksitte hesaplara geçeceğini duyurdu.
Borsa İstanbul’da şirketler temettü rüzgarı estiriyor. Temettü emekliliği planlayanların yakından takip ettiği kararlara GÜR-SEL de eklendi.
GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) tarafından 15 Mayıs 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde genel kurul kar dağıtım kararı hakkında açıklama yapıldı.
İKİ TAKSİTTE ÖDEME YAPILACAK
Açıklamada hisse başına toplamda brüt 0,7843136 TL, net 0,6666664 TL temettü dağıtılmasına ilişkin teklifin genel kurulda kabul edildiği belirtildi.
Temettüler 2 eşit taksit şeklinde dağıtılacak ve tarihler daha sonra belirlenecek.
Kaynak: rotaborsa.com
Derleme: ekonomim.com