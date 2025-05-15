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  4. Dev turizm şirketi temettü kararını açıkladı ; 2 taksitle hesaplara geçiyor

Dev turizm şirketi temettü kararını açıkladı ; 2 taksitle hesaplara geçiyor

Borsada işlem gören turizm devi temettü ödeyeceğini ve 2 taksitte hesaplara geçeceğini duyurdu.

Dev turizm şirketi temettü kararını açıkladı ; 2 taksitle hesaplara geçiyor - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da şirketler temettü rüzgarı estiriyor. Temettü emekliliği planlayanların yakından takip ettiği kararlara GÜR-SEL de eklendi.

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Dev turizm şirketi temettü kararını açıkladı ; 2 taksitle hesaplara geçiyor - Sayfa 2

GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) tarafından 15 Mayıs 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde genel kurul kar dağıtım kararı hakkında açıklama yapıldı.

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Dev turizm şirketi temettü kararını açıkladı ; 2 taksitle hesaplara geçiyor - Sayfa 3

İKİ TAKSİTTE ÖDEME YAPILACAK

Açıklamada hisse başına toplamda brüt 0,7843136 TL, net 0,6666664 TL temettü dağıtılmasına ilişkin teklifin genel kurulda kabul edildiği belirtildi.

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Dev turizm şirketi temettü kararını açıkladı ; 2 taksitle hesaplara geçiyor - Sayfa 4

Temettüler 2 eşit taksit şeklinde dağıtılacak ve tarihler daha sonra belirlenecek.

Kaynak: rotaborsa.com

Derleme: ekonomim.com

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