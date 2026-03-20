Dev zam geldi, motorin 75 liraya dayandı! İşte 20 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatı
Orta Doğu’daki gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesiyle motorinin litre fiyatına 5,18 lira zam yapıldı. Zam sonrası büyükşehirlerde motorinin litre fiyatı 70 liranın üzerine çıktı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte yanıtı...
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilim, küresel enerji piyasalarını sarsarken petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara neden oldu.
İran’ın kontrolünde bulunan Hürmüz Boğazı’na ilişkin risklerin artmasıyla Brent petrol dün 120 dolara yaklaşırken bugün 103 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
NTV'de yer alan habere göre petrol fiyatlarındaki bu yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.