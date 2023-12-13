Devler bir bir batıyor: İşte yılın öne çıkan iflasları

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de Merkez Bankası (Fed) politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltirken Avrupa Merkez Bankasının refinansman faizi yüzde 4,50'ye, mevduat faizi yüzde 4'e ve marjinal fonlama faizi yüzde 4,75'e ulaştı. Merkez bankalarının agresif para politikası sıkılaşmasına rağmen enflasyon, başta ABD ve Avrupa olmak üzere birçok ekonomide alışılmışın dışında yüksek kalmaya devam ediyor.

Son veriler ABD'de enflasyonun yavaşladığına işaret ederken, enflasyonu hedef seviyeye indirmek için bir süre daha sıkı seviyede kalması beklenen faiz oranları finansal koşullar üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor. Yüksek enflasyonla mücadele kapsamında ucuz finansman dönemine faiz artışlarıyla son verilmesi nedeniyle şirketlerin borçlanma maliyetleri de yükseliyor.

Tahvil piyasalarındaki satış baskısıyla yükselen tahvil faizleri de yaz aylarından bu yana finansal koşulların sıkılaşmasına katkıda bulundu. Öte yandan, yükselen tahvil faizleri ABD'de şirketlerin fonlama maliyetlerini artırdı, bazılarının karlılığını olumsuz etkiledi. Rusya-Ukrayna Savaşı ile İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların beslediği jeopolitik gerginlikler ve küresel belirsizlik ortamı da borçlu şirketler için iflas ve temerrüt riskini artırdı. İşte 2023 yılına damga vuran şirket iflasları ve nedenleri:

Silicon Valley Bank

ABD'de Silikon Vadisi Bankasının (SVB) iflası, 2008'deki finansal krizden bu yana ülkedeki en büyük banka iflası olarak tarihe geçti. Yüksek enflasyon karşısında faiz artışlarının devam ettiği ve resesyon beklentilerinin arttığı bir dönemde gelen iflas haberi, küresel piyasalardaki endişeleri artırdı. Fed'in politika faizini beklentilerin üzerinde bir noktaya kadar yükselteceğine yönelik fiyatlamalar sonrası bazı bankalar, tahvil pozisyonlarında oluşan zararları realize etmek zorunda kaldı.

Bu bankalardan Kaliforniya merkezli SVB, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması sonrası 8 Mart'ta 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini açıkladı. Piyasada bankanın likiditeye sıkıştığının duyulması üzerine SVB'nin hisselerinde sert düşüş yaşandı. Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının, şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alındı.

SVB'nin hızlı çöküşü, bankacılık düzenleyicilerini harekete geçmeye zorladı ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu, 10 Mart'ta piyasalarda düşüşe neden olan SVB'ye kayyum atandığını duyurdu. Likidite krizini aşmaya çalışırken risk sermayelerinin neden olduğu panik, ABD'nin 16'ncı büyük bankasını 48 saat içinde ülke tarihinin en büyük iflaslarından birine sürükledi. SVB'nin iflasını, Signature Bank'ın iflası ile First Republic Bank'ın yaşadığı sıkıntılar takip etti. Avrupa'da ise İsviçre'nin en büyük ikinci bankası konumundaki Credit Suisse'in sıkıntıya girmesi, küresel bir bankacılık krizine ilişkin korkuların artmasına neden oldu.