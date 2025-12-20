  1. Ekonomim
  4. Devler listesinde sıralama değişti! İşte borsada piyasa değeri en yüksek şirketler

Devler listesinde sıralama değişti! İşte borsada piyasa değeri en yüksek şirketler

Borsada bu haftayı 11341,90 puandan kapatan BİST100 endeksi geçtiğimiz hafta yüzde 0,27 yükseliş yaşandı. Endekste geçen hafta yaşanan fiyat hareketlerinin ardından şirketlerin piyasa değeri sıralamasında değişiklikler oldu.

İşte borsada piyasa değeri en yüksek olan 20 şirket sıralaması..

1- QNB Bank A.Ş. 

(QNBTR)

Piyasa Değeri (TL)

1.510.850.000.000

2- Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

(ASELS)

Piyasa Değeri (TL)

962.616.000.000

3-Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 

(GARAN)
Piyasa Değeri (TL)

596.400.000.000

