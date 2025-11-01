Devler listesinde sıralama değişti! İşte piyasa değeri en yüksek 20 şirket
Borsa haftayı 10971,52 puandan kapatırken BİST100 endeksinde hafta yüzde 0,27 yükseliş yaşandı. Endeksteki bir haftalık fiyat hareketlerinin ardından şirketlerin piyasa değerinde de değişiklikler oldu.
Peki 27-31 Ekim haftası sonunda devler listesi nasıl sıralandı.
İşte piyasa değeri en yüksek şirketler listesi...
QNB Bank A.Ş. QNBTR Piyasa değeri: 1.691.750.000.000 TL
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ASELS Piyasa değeri: 928.416.000.000 TL
