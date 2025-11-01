  1. Ekonomim
  Devler listesinde sıralama değişti! İşte piyasa değeri en yüksek 20 şirket

Devler listesinde sıralama değişti! İşte piyasa değeri en yüksek 20 şirket

Borsa haftayı 10971,52 puandan kapatırken BİST100 endeksinde hafta yüzde 0,27 yükseliş yaşandı. Endeksteki bir haftalık fiyat hareketlerinin ardından şirketlerin piyasa değerinde de değişiklikler oldu.

Peki 27-31 Ekim haftası sonunda devler listesi nasıl sıralandı.

Peki 27-31 Ekim haftası sonunda devler listesi nasıl sıralandı. 

İşte piyasa değeri en yüksek şirketler listesi...


İşte piyasa değeri en yüksek şirketler listesi...

QNB Bank A.Ş.

QNB Bank A.Ş.
QNBTR
Piyasa değeri: 1.691.750.000.000 TL

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ASELS
Piyasa değeri: 928.416.000.000 TL

