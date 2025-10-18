Devler sıralaması değişti! İşte piyasa değeri en yüksek 20 şirket
Geçtiğimiz hafta haftayı 10208,76 puandan kapatan BİST100 endeksi toplamda yüzde 4,77 düşüş yaşadı. Piyasa değeri en yüksek şirket sıralaması da değişti. İşte 13-17 Ekim haftası sonunda en değerli 20 şirketi...
Endekste geçen hafta yaşanan fiyat hareketlerinin ardından şirketlerin piyasa değeri sıralamasında değişiklikler oldu. Devler listesinde ilk 3 sırayı QNB, Aselsan ve Garanti aldı
Borsada geçtiğimiz hafta işlem gören şirketler içinde piyasa değeri en yüksek 20 şirket sıralaması şöyle:
