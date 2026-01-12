Devlet, 25.000 kişiyi işe alıyor! Kurumlar açıklandı... Son başvuru tarihi belli oldu

Kamuda iş bakanları yakından ilgilendiren büyük alım aşaması resmen başladı. Türkiye çağında çok sayıda kamu kurumunun açtığı 25.000’in üzerinde personel alımı ilanı için başvurular alınırken, adayların şartları ve son başvuru tarihlerini kaçırmamak adına ilanları dikkatle takip etmesi gerekiyor. İşte devletin alım yaptığı kadrolar ve son başvuru tarihleri...