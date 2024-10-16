Devlet ilk kez boş eve el koydu! Konutu satmayan ve kiralamayan ev sahibine büyük şok

Belçika'nın başkenti Brüksel'de uzun süre boş tutulan kiralanmayan ve satılmayan eve devlet el koydu. Böylelikle, uygulamada olan 12 ay boş bırakılan bir binanın, gerektiğinde mülk sahibinin izni olmaksızın Bölge tarafından devralınabileceği ve sosyal konut olarak kullanılabileceğini öngören yasa ilk defa kullanıldı.