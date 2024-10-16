Devlet ilk kez boş eve el koydu! Konutu satmayan ve kiralamayan ev sahibine büyük şok
Uygun fiyatlı konut sorunu için Belçika’da uygulamaya konulan yasa ilk kez uygulandı. Brüksel'de uzun süredir boş tutulan bir eve sosyal konuta dönüştürülmek üzere devlet el koydu. Brüksel'de 4 bin 500 kadar boş konut belirlenmişti.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de uzun süre boş tutulan kiralanmayan ve satılmayan eve devlet el koydu. Böylelikle, uygulamada olan 12 ay boş bırakılan bir binanın, gerektiğinde mülk sahibinin izni olmaksızın Bölge tarafından devralınabileceği ve sosyal konut olarak kullanılabileceğini öngören yasa ilk defa kullanıldı.
Belçika’da resmi bildirimler yapılmasına rağmen taşınmazların satılığa çıkarılmaması veya kiraya verilmemesi durumunda Brüksel Bölgesi konuta el koyabiliyor.
Ulusal basında yer alan habere göre, Brüksel-Başkent Bölgesi boş bir evi devraldı. Şehrin refah seviyesi yüksek Woluwe-Saint-Pierre Belediyesi'nde yer alan ve 2014'ten beri boş olan konut, Brüksel Bölgesel Konut Ajansı kontrolüne geçti.
9 yıl boyunca ihtiyaç sahipleri kullanacak
Ev bu aşamadan sonra gerekli tadilatların ardından sosyal konut olarak 9 yıl boyunca ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulacak.