Devlet Memurları Kanunu değişiyor! Memur maaşları ve ikramiye tutarları artacak

950 BİN KAMU PERSONELİNİ İLGİLENDİRİYOR

Devlet memurlarının çalışma koşullarını ve haklarını ilgilendiren önemli bir düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 950 bin kamu personelini ilgilendiren değişiklikler, Sözleşmeli Personel Statüsü'nden Memurluğa Geçiş ve diğer özlük haklarıyla ilgili önemli adımlar içeriyor.