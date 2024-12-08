Devlet Memurları Kanunu değişiyor! Memur maaşları ve ikramiye tutarları artacak
4A kadrosuna geçen sözleşmeli memurlar için şimdi de özlük haklarına ilişkin yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Bu düzenleme, sözleşmeli personelin maaşlarını iyileştirecek ve emeklilik koşullarını daha erişilebilir hale getirecek.
Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan birçok düzenlemenin yer aldığı torba yasa, komisyondan geçti. Yeni düzenleme ile 4B'li sözleşmeli personele, 4A memur kadrosuna geçme hakkı tanınacak.
Ayrıca, memur maaşları ve ikramiye tutarlarında artış yapılacak. Özlük haklarında da bazı değişiklikler öngörülürken, emeklilik imkanları da kolaylaştırılacak.
950 BİN KAMU PERSONELİNİ İLGİLENDİRİYOR
Devlet memurlarının çalışma koşullarını ve haklarını ilgilendiren önemli bir düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 950 bin kamu personelini ilgilendiren değişiklikler, Sözleşmeli Personel Statüsü'nden Memurluğa Geçiş ve diğer özlük haklarıyla ilgili önemli adımlar içeriyor.