  4. Devletin alacağı dudak uçuklattı! Türkiye'nin en borçlu şirketleri açıklandı: Zirve şaşırttı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan mükelleflerin listesini açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı mükelleflerin toplam borcun 1 trilyon 507 milyar lira olduğunu duyurdu. Borçlu olan 56 binden fazla mükellefin büyük bir kısmını şirketler oluştururken, bu borcun çok önemli bir bölümü faaliyetini durdurmuş mükelleflere ait.

Toplam borcun yaklaşık 263 milyar lirası halen faal olan mükelleflerden, kalan 1 trilyon 245 milyar lirası ise işi bırakmış kişilerden alacaklı durumda.

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ve 5 milyon lirayı aşan borçlu mükellefler listesi şöyle:

10 - K Kervan Yapı Orman Ürünleri Peyzaj ve Demir Çelik AŞ: 2 milyar 655 milyon TL

9 - Murat Yavuz 1 İnşaat Malzemeleri Hafriyat Metal Kimya Madencilik Ltd. Şti.: 2 milyar 657 milyon TL

