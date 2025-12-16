Devletin alacağı dudak uçuklattı! Türkiye'nin en borçlu şirketleri açıklandı: Zirve şaşırttı

Toplam borcun yaklaşık 263 milyar lirası halen faal olan mükelleflerden, kalan 1 trilyon 245 milyar lirası ise işi bırakmış kişilerden alacaklı durumda.

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ve 5 milyon lirayı aşan borçlu mükellefler listesi şöyle: