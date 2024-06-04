Devre kesici nedir? Avantajları ve dezavantajları neler?
Bazen piyasada olağandışı dalgalanmalar yaşanır. Fiyattaki aşırı düşüş veya yükseliş yatırımcılar arasında endişelere neden olur. Yatırımcıları sert ve zamansız fiyat değişikliklerinden korumak için finansal piyasalarda devre kesici kuralı oluşturulmuştur. Peki, devre kesici nedir?
Devre kesici nedir?
Devre kesici, bir borsada ticareti geçici olarak askıya alan düzenleyici bir önlemdir. Devre kesiciler, bir güvenlik veya endeksin her iki yönde de kontrolsüz hareketini kontrol eden önceden tanımlanmış yüzde değerleridir. Bu değerler bir endeksin veya menkul kıymetin önceki kapanış seviyeleriyle karşılaştırılır.
Devre kesiciye neden ihtiyaç duyulur?
Hisse senetleri duyarlılıkla yönlendirilir ve olumlu ya da olumsuz haberler durumunda dalgalanma eğilimi gösterir. Olumsuz haberler hisse senedi fiyatının belirli bir seviyenin üzerine düşmesine neden olarak yatırımcılarda korkuya neden olabilir. Hisselerin toplu satışı piyasanın çökmesine neden olabilir. Bu nedenle aşırı fiyat hareketlerini ortadan kaldırmak ve fiyat manipülasyonunu engellemek için bir devre kesici mekanizma kuruluyor.
Devre limiti nedir?
Devre limiti, "alt devre" adı verilen bir alt limit ve "üst devre" adı verilen bir üst limit içeren bir fiyat bandıdır. Bir hisse senedinin fiyatı herhangi bir işlem gününde fiyat aralığı arasında işlem görebilir.
Bir hisse senedinin bir işlem gününde ulaşabileceği en yüksek fiyat, üst devre limitidir. Üst devre limiti aşıldığında sadece alıcılar olacak, satıcılar olmayacaktır. Benzer şekilde, bir hisse senedinin işlem görebileceği en düşük fiyat, alt devre limitidir. Bir hisse senedi alt devre sınırına ulaştığında yalnızca satıcılar olacak, alıcılar olmayacaktır.