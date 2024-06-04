Devre kesici nedir? Avantajları ve dezavantajları neler?

Devre kesiciye neden ihtiyaç duyulur?

Hisse senetleri duyarlılıkla yönlendirilir ve olumlu ya da olumsuz haberler durumunda dalgalanma eğilimi gösterir. Olumsuz haberler hisse senedi fiyatının belirli bir seviyenin üzerine düşmesine neden olarak yatırımcılarda korkuya neden olabilir. Hisselerin toplu satışı piyasanın çökmesine neden olabilir. Bu nedenle aşırı fiyat hareketlerini ortadan kaldırmak ve fiyat manipülasyonunu engellemek için bir devre kesici mekanizma kuruluyor.