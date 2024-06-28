  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Dikkat! Temassız ödemede limit değişiyor: Yeni dönem 1 Temmuz'da başlayacak

Dikkat! Temassız ödemede limit değişiyor: Yeni dönem 1 Temmuz'da başlayacak

Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1 Temmuz 2024'ten itibaren değişiyor. Yeni dönemin başlayacağı pazartesi gününden itibaren işlem limiti 1500 lira olacak.

Dikkat! Temassız ödemede limit değişiyor: Yeni dönem 1 Temmuz'da başlayacak - Sayfa 1

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Nisan ayında bankalara gönderdiği yazıda temassız kart ödemelerinde şifresiz işlem limitinin 750 TL'den 1500 TL'ye yükseltilmesi doğrultusundaki kararı 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giriyor.

1 | 5
Dikkat! Temassız ödemede limit değişiyor: Yeni dönem 1 Temmuz'da başlayacak - Sayfa 2

1 Temmuz Pazartesi gününden itibaren kredi kartlarında şifre gerektirmeden temassız ödeme yapma işleminde yeni döneme geçiliyor.

2 | 5
Dikkat! Temassız ödemede limit değişiyor: Yeni dönem 1 Temmuz'da başlayacak - Sayfa 3

İŞLEM LİMİTİ 1500 TL'YE ÇIKARILIYOR

1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız işlem limiti 2 yıl sonra 1500 TL'ye çıkarılıyor.

3 | 5
Dikkat! Temassız ödemede limit değişiyor: Yeni dönem 1 Temmuz'da başlayacak - Sayfa 4

SALGIN DÖNEMİNDE ÖNEM KAZANMIŞTI

2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemleri öne çıkmış, tüketicilerin hijyen hassasiyeti taşıması güvenli ödeme yöntemlerine talebi artırmıştı.

4 | 5