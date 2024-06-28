Dikkat! Temassız ödemede limit değişiyor: Yeni dönem 1 Temmuz'da başlayacak
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1 Temmuz 2024'ten itibaren değişiyor. Yeni dönemin başlayacağı pazartesi gününden itibaren işlem limiti 1500 lira olacak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Nisan ayında bankalara gönderdiği yazıda temassız kart ödemelerinde şifresiz işlem limitinin 750 TL'den 1500 TL'ye yükseltilmesi doğrultusundaki kararı 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giriyor.
1 Temmuz Pazartesi gününden itibaren kredi kartlarında şifre gerektirmeden temassız ödeme yapma işleminde yeni döneme geçiliyor.
İŞLEM LİMİTİ 1500 TL'YE ÇIKARILIYOR
1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız işlem limiti 2 yıl sonra 1500 TL'ye çıkarılıyor.
SALGIN DÖNEMİNDE ÖNEM KAZANMIŞTI
2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemleri öne çıkmış, tüketicilerin hijyen hassasiyeti taşıması güvenli ödeme yöntemlerine talebi artırmıştı.