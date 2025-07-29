Dış ticaret dengesi nedir? Ülke ekonomisi için neden kritik?

İhracat ve ithalatın gölgesinde bir denge

Dış ticaret dengesi, en basit tanımıyla bir ülkenin belirli bir dönemde (genellikle aylık, üç aylık veya yıllık bazda) yurt dışına sattığı mal ve hizmetlerin (ihracat) toplam değeri ile yurt dışından aldığı mal ve hizmetlerin (ithalat) toplam değeri arasındaki farktır. Formülü ise oldukça basit;

Dış Ticaret Dengesi = İhracat - İthalat

Bu basit matematiksel işlem, bir ülkenin küresel ekonomideki konumunu ve rekabet gücünü anlamak için temel bir gösterge sunuyor.