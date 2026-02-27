Diyetiysen, güvenlik, aşçı, şoför... MEB 903 personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihleri

Diyetisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, teknisyen ve destek personeli kadroları için başvurular 2 Mart 2026’da başlayacak ve 6 Mart 2026’da bitecek. Yerleştirme sonuçları ise 13 Mart 2026’da kamuoyuyla paylaşılacak.