Diyetiysen, güvenlik, aşçı, şoför... MEB 903 personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihleri
Diyetisyenden güvenlik görevlisine, aşçıdan şoföre kadar pek çok branş adına personel alım ilanını MEB paylaştı. Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı çatısı altına 903 sözleşmeli personel istihdamı gerçekleştirecek. Başvurular 2-6 Mart 2026 tarihleri arasında kabul edilecek.
Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı Eğitim ve Uygulama Merkezlerinde çalıştırılmak üzere totalde 903 sözleşmeli personel istihdam edecek.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi çerçevesinde gerçekleştirilecek istihdamda KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak.
Diyetisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, teknisyen ve destek personeli kadroları için başvurular 2 Mart 2026’da başlayacak ve 6 Mart 2026’da bitecek. Yerleştirme sonuçları ise 13 Mart 2026’da kamuoyuyla paylaşılacak.