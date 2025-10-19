DOAS eski günlerine mi dönüyor? 5 aracı kurum fiyat tahminini güncelledi
Borsa İstanbul’un dev otomotiv şirketlerinden (DOAS) Doğuş Otomotiv için 5 aracı kurum fiyat beklentisini açıkladı.
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) hisseleri, son 1,5 yılda Borsa İstanbul’un gösterge endeksi BİST100’den negatif ayrışarak zayıf bir performans sergiledi.
Şubat ayında 148,48 seviyesine kadar gerileyerek son dönemlerin en düşük değerini gören hisse, bu tarihten sonra toparlanma eğilimi gösterdi.
Özellikle yaz aylarında artan işlem hacimleriyle birlikte 204 seviyelerine kadar yükselen DOAS hissesi, daha sonra yeniden satış baskısıyla karşılaştı.