Doğal gaz faturasını düşürecek basit ama etkili 9 yöntem
Soğuk havaların günden güne etkisini artırmasıyla kombilerin derecesi giderek artırılıyor. Doğal gaz kullanımında verimi artıracak önerilerle faturayı düşürmek mümkün. İşte aile bütçesine katkıda bulunacak ve doğal gaz faturasını düşürecek basit ama etkili 9 yöntem...
Kar yağışının günden güne etkisini artırmasıyla kombilerin derecesi giderek artırılıyor. Evlerde konfordan ödün vermeden doğal gaz kullanımında tasarrufu artıracak yöntemler de var.
Uzmanlar evden gün içi ayrılma durumlarında kombiyi veya termostatı kapatmak yerine derecesini düşürerek ortam ısısını sabit tutmanın toplamda daha az enerji tüketimi sağladığına dikkat çekiyor.
İşte doğal gazı verimli kullanarak çevrenin korunmasına ve tasarrufa katkı sağlamanın basit ve etkili 9 yolu
1. Tüpten beş buçuk kat daha ekonomik
Doğal gaz, mutfakta yemek pişirme ve sıcak su kullanımında tüpe göre altı buçuk kat, ısınmada ithal kömüre göre dört kat ve elektriğe göre de iki buçuk kat daha ekonomik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Doğal gazın diğer enerji kaynaklarına göre daha ekonomik olması hem bireysel kullanıcılar hem de ülke ekonomisi açısından büyük bir avantaj sunuyor.
2. Bir derece farkla tasarruf sağlayın
Kombinin sıcaklık ayarını sadece 1 derece düşürmek bile doğal gaz faturalarında yüzde 7'ye varan bir tasarruf sağlıyor. Küçük bir değişiklikle büyük bir fark oluşturmak mümkün. Evlerde konforu bozmadan yapılan bu basit değişiklik, enerji tüketiminin azaltılmasına ve çevrenin korunmasına katkı sağlıyor. Ayrıca, sıcaklık kontrolünü düzenli olarak yapmak, tasarrufu artırmanın en kolay yollarından biri.