Doğalgaz faturasını düşürmek için en etkili 6 yöntem: Kara kış gelmeden öğrenmeniz gerekiyor
Doğalgaz maliyetlerinin artışıyla birlikte pek çok kişi kış için önlemlerini şimdiden alıyor. Hem yüksek fatura tutarları ile boğuşmamak hem de ısınmada sorun yaşamamak için pratik yöntemler bulunuyor. Alınacak basit birkaç önlem ile tasarruf sağlamak mümkün. İşte kış kapıya dayanmadan doğalgaz faturasını düşürmek için en etkili 6 yöntem…
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte pek çok kişi kış için şimdiden kara kara düşünüyor. Doğalgaz maliyetlerindeki artışla birlikte, bu yıl pek çok evde kış çetin geçecek. Dondurucu soğuklar gelmeden alacağınız birkaç önlemle faturalarınızı düşürmek mümkün. Evinizde uygulayabileceğiniz birkaç basit önlemle doğalgaz faturalarınızı kontrol altında tutabilirsiniz. İşte doğalgaz faturasını düşürmek için en etkili 7 yöntem
KOMBİ BAKIMINI YAPTIRIN
Kışın ısınma sorunu yaşamamak ve kombinizin arızalarından kaynaklı fazla tüketim tutarlarıyla karşılaşmamak için periyodik bakımlar önem taşıyor. İç aksamlarının kontrolü, kombinin filtrelerinin temizliği, içinde kalan suyun tahliyesi gibi kritik bakımları mutlaka yaptırın. Bu enerji verimliliğini artıracaktır. Bunun için kombinizin markasının sunduğu yetkili servisleri tercih edebilirsiniz. Kombiniz eskiyse ve değiştirmeyi planlıyorsanız evinizin ısı ihtiyacına göre bir model seçin.
ISI İZOLASYONUNU GECİKTİRMEYİN
Kara kış kapıya dayanmadan evinizde ısının kaçabileceği tadilat gerektiren bakımlarını önceliklendirin. Isıyı değiştirebilecek küçük ev tadilatlarını yapın. Bir değişiklik planlanıyorsa mümkünse çift camlı pencereler tercih edin. Yüzde 5-10 arasında tasarruf sağlarsınız. Pencere ve kapılara ısı bantlarıyla izolasyon ısı verimliliğinin korunmasından büyük avantaj sağlayabilir.
Binada ısı yalıtımı ile ilgili bir hazırlık da yapılabilir. Maliyeti yüksek gibi görünse de yalıtım masrafı 2-3 yılda kendini amorti eder. Hem ısınmanızda hem de faturalarınızda etkisini görebilirsiniz.
PETEKLERİN BAKIMINI İHMAL ETMEYİN
Petek temizliği verimli ısı elde etmeniz için yapılması gerekenler arasında geliyor. Petekleriniz yani radyatörlerin temizliği 2 yılda bir yapılmalı ve suyu boşaltılmalıdır. Temizlenmeyen radyatörler zamanla tıkanabilir. İçindeki kirli su bir uzman tarafından tahliye edilmeli, hava kalmayacak şekilde bakımı yapılmalıdır. Bunu yaptığınızda ısınmadan yüksek verim elde edebilir, düşük ısıda bile ideal sıcaklık elde edebilirsiniz. Ayrıca kombiyi kullanmaya başladığınızda radyatörlerin önünü, üstünü kapatmayın. Hatta eşya düzeninizi önü açık olacak şekilde yeniden dizayn edin.