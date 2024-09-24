Doğalgaz faturasını düşürmek için en etkili 6 yöntem: Kara kış gelmeden öğrenmeniz gerekiyor

PETEKLERİN BAKIMINI İHMAL ETMEYİN

Petek temizliği verimli ısı elde etmeniz için yapılması gerekenler arasında geliyor. Petekleriniz yani radyatörlerin temizliği 2 yılda bir yapılmalı ve suyu boşaltılmalıdır. Temizlenmeyen radyatörler zamanla tıkanabilir. İçindeki kirli su bir uzman tarafından tahliye edilmeli, hava kalmayacak şekilde bakımı yapılmalıdır. Bunu yaptığınızda ısınmadan yüksek verim elde edebilir, düşük ısıda bile ideal sıcaklık elde edebilirsiniz. Ayrıca kombiyi kullanmaya başladığınızda radyatörlerin önünü, üstünü kapatmayın. Hatta eşya düzeninizi önü açık olacak şekilde yeniden dizayn edin.