Doğalgaza zammı faturaya nasıl yansıyacak?
Konutlarda kullanılan doğalgaza ağustos ayı itibarıyla yüzde 38 zam geldi. EPDK, zam oranının tüketiciye yansımasının yüzde 24,4 olacağını açıkladı. Peki zam faturalara nasıl yansıyacak?
Konutlarda kullanılan doğalgaza yaklaşık iki yıl sonra ilk defa zam geldi.
Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) ağustos ayı tarifesine göre konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatına yüzde 38 zam geldi.
Faturalara yansıması
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), zam oranının tüketiciye yansımasının yüzde 24,4 olacağını açıkladı.
Açıklamada, yüzde 33,1 ve yüzde 38 oranındaki artışların birim gaz alım bedeline yansıdığı belirtildi. Gaz alım bedelindeki yüzde 38’lik artışın, Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisinin yüzde 24,4 düzeyinde olacağı kaydedildi.
Zam oranı ile birlikte 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 7,6 TL'den 9,4 TL'ye yükseldi.
Başka bir ifadeyle 100 lira fatura ödeyen bir hanenin ödemesi gereken tutar bu aydan itibaren 124,4 liraya yükselecek.