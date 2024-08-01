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Doğalgaza zammı faturaya nasıl yansıyacak?

Konutlarda kullanılan doğalgaza ağustos ayı itibarıyla yüzde 38 zam geldi. EPDK, zam oranının tüketiciye yansımasının yüzde 24,4 olacağını açıkladı. Peki zam faturalara nasıl yansıyacak?

Doğalgaza zammı faturaya nasıl yansıyacak? - Sayfa 1

Konutlarda kullanılan doğalgaza yaklaşık iki yıl sonra ilk defa zam geldi.

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Doğalgaza zammı faturaya nasıl yansıyacak? - Sayfa 2

Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) ağustos ayı tarifesine göre konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatına yüzde 38 zam geldi.

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Doğalgaza zammı faturaya nasıl yansıyacak? - Sayfa 3

Faturalara yansıması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), zam oranının tüketiciye yansımasının yüzde 24,4 olacağını açıkladı.

Açıklamada, yüzde 33,1 ve yüzde 38 oranındaki artışların birim gaz alım bedeline yansıdığı belirtildi. Gaz alım bedelindeki yüzde 38’lik artışın, Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisinin yüzde 24,4 düzeyinde olacağı kaydedildi.

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Doğalgaza zammı faturaya nasıl yansıyacak? - Sayfa 4

Zam oranı ile birlikte 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 7,6 TL'den 9,4 TL'ye yükseldi.

Başka bir ifadeyle 100 lira fatura ödeyen bir hanenin ödemesi gereken tutar bu aydan itibaren 124,4 liraya yükselecek.

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