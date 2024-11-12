Doğan görünümlü şahin efsanesi gerçek oldu! Telefonda modifiye dönemi başladı
Doğan görünümlü şahin efsanesi gerçek oldu. Ama bu kez otomobilde değil cep telefonlarında. Telefon fiyatları rekor fiyatlara yaklaşırken son çıkan Premium telefonlara gücü yetmeyenler çözümü modifiye telefonlarda buldu. Kasa ve pil değişimi ile eski telefonlar 5 bin lira gibi bir fiyata iPhone 16 görünümlü telefona dönüşüyor.
Otomobilde modifiyenin 90’lı yıllarda en çok kullanılan söylemi ‘Doğan görünümlü Şahin’di. O dönemlerde Şahin ucuz diye alıp daha sonra bir çok donanım ve aksesuarını Doğan’ınkiyle değiştirip ‘doğan görünümlü şahin’ yapıyorlardı. Otomobilde modifiyeler günümüze kadar bir kesim için tutku oldu.
Şimdi de telefonda modifiye dönemi başladı
Modifiye fikri bu kez cep telefonlarında da görülüyor. Fiyatlarıyla cep yakan iPhone’un 15-16 Pro gibi premium modellerine bütçesi yetmeyenler için eski telefonları modifiye hizmeti başladı. Artık kasa ve pili değiştirerek eski telefonlar son çıkan modele benzetiliyor.
Telefon fiyatları 120 bine dayandı
Telefon fiyatları 120 bin liralara kadar dayanınca bütçesi kısıtlı olan vatandaşlar için eski cihazları modifiye hizmeti başladı. Cep telefonu tamiri ve yenileme hizmeti sunan Teknoway, iPhone 11 ve XR gibi önceki modelleri ufak dokunuşlarla iPhone 15 Pro ve 16 Pro’ya dönüştürüyor yani modifiye ediyor.
Bütçesi yetmeyen çareyi kasa değiştirmekte buldu
Bu işlemde, eski cihazın standart kasası yerine iPhone 15 Pro ve 16 Pro kasaları konuyor. Bunların titanyum renkleri de bulunuyor. Ayrıca istenirse bellek kapasitesi 1 TB’a kadar artırılıyor ve daha güçlü bir batarya ile aksiyon tuşu takılıyor.