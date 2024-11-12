Doğan görünümlü şahin efsanesi gerçek oldu! Telefonda modifiye dönemi başladı

Otomobilde modifiyenin 90’lı yıllarda en çok kullanılan söylemi ‘Doğan görünümlü Şahin’di. O dönemlerde Şahin ucuz diye alıp daha sonra bir çok donanım ve aksesuarını Doğan’ınkiyle değiştirip ‘doğan görünümlü şahin’ yapıyorlardı. Otomobilde modifiyeler günümüze kadar bir kesim için tutku oldu.