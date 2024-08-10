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Doğum borçlanması erken emekli eder mi?

Sigortalı çalışmaya başladıktan sonra doğum yapan kadınlar çocuk 2 yaşını dolduruncaya kadar boşta geçen süreler için doğum borçlanması yapabilirler. Her bir çocuk için 2 yıla kadar olmak üzere toplam 3 çocuk için 6 yıla kadar doğum borçlanması yapma hakkı vardır. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, doğum borçlanması ile ilgili merak edilenleri yazdı...

Doğum borçlanması erken emekli eder mi? - Sayfa 1

"İşçi, memur, esnaf statüsünde sigortalı çalışan kadınlar, her bir çocuk için iki yıla kadar olmak üzere üç çocuk için toplam 6 yıla kadar doğum borçlanması yapabilirler.

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Doğum borçlanması erken emekli eder mi? - Sayfa 2

Doğum borçlanması, çocuğun doğumundan 2 yaşını doldurduğu tarihe kadar olan dönemdeki boşta geçen süreler için yapılabilir.

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Doğum borçlanması erken emekli eder mi? - Sayfa 3

Örneğin, doğumdan sonra 8 hafta doğum izni, 6 ay da ücretsiz izin kullanıp ardından çalışmaya başlayan kadın sadece bu 8 aylık süre için borçlanma yapabilir.

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Doğum borçlanması erken emekli eder mi? - Sayfa 4

Doğum borçlanması normalde erken emeklilik hakkı vermez. Sadece prim günü eksik olan kişiler diğer koşulları yerine getirdi ise emekliliklerinin gecikmesini önler.

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