Doğum borçlanması erken emekli eder mi?
Sigortalı çalışmaya başladıktan sonra doğum yapan kadınlar çocuk 2 yaşını dolduruncaya kadar boşta geçen süreler için doğum borçlanması yapabilirler. Her bir çocuk için 2 yıla kadar olmak üzere toplam 3 çocuk için 6 yıla kadar doğum borçlanması yapma hakkı vardır. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, doğum borçlanması ile ilgili merak edilenleri yazdı...
"İşçi, memur, esnaf statüsünde sigortalı çalışan kadınlar, her bir çocuk için iki yıla kadar olmak üzere üç çocuk için toplam 6 yıla kadar doğum borçlanması yapabilirler.
Doğum borçlanması, çocuğun doğumundan 2 yaşını doldurduğu tarihe kadar olan dönemdeki boşta geçen süreler için yapılabilir.
Örneğin, doğumdan sonra 8 hafta doğum izni, 6 ay da ücretsiz izin kullanıp ardından çalışmaya başlayan kadın sadece bu 8 aylık süre için borçlanma yapabilir.
Doğum borçlanması normalde erken emeklilik hakkı vermez. Sadece prim günü eksik olan kişiler diğer koşulları yerine getirdi ise emekliliklerinin gecikmesini önler.