Doğum izni artacak mı? Esnek sistem yolda, işçi-memur ayrımı giderilecek
Doğum izni sürelerinin değişikliği için çalışmalar başladı. Hükümet özellikle çalışan anne ve babaların haklarını genişletmeye hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan aileleri destekleyecek izin sistemi için çalışma yapıldığını duyurdu. Peki, Doğum izni artacak mı? Doğum izninde süreler değişiyor mu? İşte detaylar…
Kadınların iş hayatında kalabilmesi, ev ve iş yaşam dengesini sağlayabilmesi için yeni düzenlemeler yolda… Doğum izninden, esnek çalışmaya tüm seçenekler konuşulurken, hükümet çalışma hayatında önemli değişiklikler için hazırlıklara başladı. Esnek çalışmadan, doğum izni sürelerinin artırılmasına yönelik adımlar geliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan anne ve baba olan çalışanların izin sürelerinde yapılacak değişiklik için ilk sinyal geldi.
Doğum izni artacak mı?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Doğumda izinlerin artırılması ve işçi-memur arasındaki ayrımı giderici yönde çalışmalarımıza başladık" dedi.