4 bakanlık çalışma başlattı: Doğum izninin 1 yıl yapılması da seçenekler arasında
Doğurganlığın artması için “doğum izni” teşviği gündemde... Dört bakanlık çalışma başlattı. Kadın çalışan sayısı ve işten uzak kalma maliyeti masaya hesaplanacak. AK Parti'de bir yıllık izin seçeneği de konuşuldu. Peki bir yıl doğum izni olur mu? İşte tüm detaylar ve uzman yorumu...
Türkiye genelinde düşen doğum istatistiklerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “nüfus” uyarısının ardından iktidar, doğurganlık organını artırmayı gündemine aldı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK), çiftlerin çocuk sahibi olmaları için gündeme getirilen teşvik önerileri arasında çalışan kadınların doğum izinlerinin uzatılması da yer alıyor.
Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre konuyla ilgili dört bakanlık çalışmaya başladı etki analizi için harekete geçildi.
Hazırlanacak yol haritası kapsamında kamu ve özel sektörde doğum izninin uzatılması durumunda oluşacak ilave maliyetin yanı sıra ülke genelinde çalışan kadın sayısı, doğum oranı, işten uzak kalma sürelerinin etkilerinin hesaplanıp masaya yatırılacak.