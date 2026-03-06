Doğum izninde yeni düzenleme: İşçi ve memur arasındaki maaş farkı dikkat çekti
Türkiye’de doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılarak dünya ortalamasına yaklaştırılacak. Memur kadınlar doğum izni boyunca maaşlarının neredeyse tamamını almaya devam ederken, işçi ve esnaf kadınlar ise yalnızca son 12 aylık ortalama kazançlarının üçte ikisi oranında ödeme alabilecek. Peki doğum izin parası ne kadar olacak? İşçi ve memur arasındaki maaş farkı ne olacak? İşte detaylar...
Türkiye’de halen 16 hafta olarak uygulanan doğum izninin 8 hafta artırılarak dünya ortalamasına yaklaştırılması planlanıyor. Ayrıca işçiler için 5 gün olan babalık izninin de memurlarla eşitlenerek 10 güne çıkarılması hedefleniyor.
Öte yandan doğum izninde ödenen rapor parası konusunda memur, işçi ve esnaf kadınlar arasındaki farkın sürmesi dikkat çekiyor. Memur kadınlar izin süresinde maaşlarının neredeyse tamamını almaya devam ederken, işçi ve esnaf kadınlar ise yalnızca son 12 ayın ortalama kazancının yaklaşık üçte ikisi oranında ödeme alabiliyor.
Habertürk'te yer alan habere göre, Doğurganlık hızı 2014 yılından beri kadın başına 2,1 olan nüfus yenileme oranının altında seyrediyor. 2024 yılı itibarıyla oran 1,48’e düştü. Hükümet doğurganlık hızını artırmak için bugüne kadar çeşitli tedbirler alarak hayata geçirdi.