Doğum izninde yeni düzenleme: İşçi ve memur arasındaki maaş farkı dikkat çekti

Önceki gün TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile de bu yönde önemli bir adım atılacak. Halk arasında doğum izni olarak bilinen analık izni doğum sonrası dönem için 8 hafta artırılacak. Böylece toplam doğum izni süresi 24 haftaya çıkacak.