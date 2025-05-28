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  4. Doğum yardımı ilk ödemeleri bugün yatıyor! Doğum yardımı ödemesi kaç TL, şartları neler?

Doğum yardımı ilk ödemeleri bugün yatıyor! Doğum yardımı ödemesi kaç TL, şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Aile Yılı" programı kapsamında devam eden doğum yardımı başvuruları için ilk ödeme takvimi belli oldu.

Doğum yardımı ilk ödemeleri bugün yatıyor! Doğum yardımı ödemesi kaç TL, şartları neler? - Sayfa 1

Doğu yardımı ödeme takvimi açıklandı. Başvuruları devam eden yardım kapsamında, takvime göre ilk ödemeler hesaplara aktarılmaya başlıyor.

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Doğum yardımı ilk ödemeleri bugün yatıyor! Doğum yardımı ödemesi kaç TL, şartları neler? - Sayfa 2

1 Ocak 2025 ve sonrasında çocuk sahibi olan ailelerin faydalanacağı doğum yardımının ilk ödemesi 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü yapılacak. Ödemeler nasıl ve nereden sorgulanır? İşte tüm detaylar...

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Doğum yardımı ilk ödemeleri bugün yatıyor! Doğum yardımı ödemesi kaç TL, şartları neler? - Sayfa 3

DOĞUM YARDIMI İLK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Doğum yardımı ödemelerinin mayıs ayında toplu olarak yatırılacağı açıklanmıştı. Buna göre; doğum yardımı ilk ödemeleri 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hesaplara yatırılacak.

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Doğum yardımı ilk ödemeleri bugün yatıyor! Doğum yardımı ödemesi kaç TL, şartları neler? - Sayfa 4

DOĞUM YARDIMI NE KADAR?

Aile Yılı kabul edilen 2025 yılı için Bakanlık tarafından hayata geçirilen doğum yardımı kapsamında; 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üçüncü çocuğa aylık 5 bin lira destek yapılacak.

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