Doğum yardımı ilk ödemeleri bugün yatıyor! Doğum yardımı ödemesi kaç TL, şartları neler?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Aile Yılı" programı kapsamında devam eden doğum yardımı başvuruları için ilk ödeme takvimi belli oldu.
Doğu yardımı ödeme takvimi açıklandı. Başvuruları devam eden yardım kapsamında, takvime göre ilk ödemeler hesaplara aktarılmaya başlıyor.
1 Ocak 2025 ve sonrasında çocuk sahibi olan ailelerin faydalanacağı doğum yardımının ilk ödemesi 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü yapılacak. Ödemeler nasıl ve nereden sorgulanır? İşte tüm detaylar...
DOĞUM YARDIMI İLK ÖDEMELERİ YATTI MI?
Doğum yardımı ödemelerinin mayıs ayında toplu olarak yatırılacağı açıklanmıştı. Buna göre; doğum yardımı ilk ödemeleri 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hesaplara yatırılacak.