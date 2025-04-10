Doğum yardımı yönetmeliği Resmi Gazete'de: Ne kadar verilecek? Nasıl başvurulacak?
Doğum yardımı yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik ile ilk çocuk için tek seferlik 5 bin Türk lirası, ikinci çocuk için aylık bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin TL ödeme yapılacak.
Doğum yardımı yönetmeliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yayımlanan yönetmeliğe göre; 01.01.2025’ten sonra doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL ödeme yapılacak.
Ödemeler, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmadan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu üzerinden gerçekleştirilecek.