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  4. Doğum yardımı yönetmeliği Resmi Gazete'de: Ne kadar verilecek? Nasıl başvurulacak?

Doğum yardımı yönetmeliği Resmi Gazete'de: Ne kadar verilecek? Nasıl başvurulacak?

Doğum yardımı yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik ile ilk çocuk için tek seferlik 5 bin Türk lirası, ikinci çocuk için aylık bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin TL ödeme yapılacak.

Doğum yardımı yönetmeliği Resmi Gazete'de: Ne kadar verilecek? Nasıl başvurulacak? - Sayfa 1

Doğum yardımı yönetmeliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Doğum yardımı yönetmeliği Resmi Gazete'de: Ne kadar verilecek? Nasıl başvurulacak? - Sayfa 2

Yayımlanan yönetmeliğe göre; 01.01.2025’ten sonra doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL ödeme yapılacak.

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Doğum yardımı yönetmeliği Resmi Gazete'de: Ne kadar verilecek? Nasıl başvurulacak? - Sayfa 3

Ödemeler, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmadan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu üzerinden gerçekleştirilecek.

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Doğum yardımı yönetmeliği Resmi Gazete'de: Ne kadar verilecek? Nasıl başvurulacak? - Sayfa 4

Başvurular, e-Devlet ve Bakanlıkça belirlenen diğer kanallar aracılığıyla yapılacak.

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