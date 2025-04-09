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  4. Doğum yardımları başladı: Başvuran anneye 60 ay 5 bin TL! Nasıl başvurulacak? Şartlar ne?

Doğum yardımları başladı: Başvuran anneye 60 ay 5 bin TL! Nasıl başvurulacak? Şartlar ne?

Doğum yardımı için başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaya başlandı. Yardımdan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan aileler yararlanabilecek. Destekler hiçbir şart aranmaksızın annenin hesabına yatırılacak. Peki başvuru nasıl yapılacak? Doğum yardımından yararlanabilmek için şartlar neler? İşte detaylar...

Doğum yardımları başladı: Başvuran anneye 60 ay 5 bin TL! Nasıl başvurulacak? Şartlar ne? - Sayfa 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aile Yılı Tanıtım Programında" müjdesini verdiği doğum yardımı için başvurular alınmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını duyurdu.

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Doğum yardımları başladı: Başvuran anneye 60 ay 5 bin TL! Nasıl başvurulacak? Şartlar ne? - Sayfa 2

Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Aile Yılı Tanıtım Programımızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek" dedi.

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Doğum yardımları başladı: Başvuran anneye 60 ay 5 bin TL! Nasıl başvurulacak? Şartlar ne? - Sayfa 3

Doğum yardımlarının herhangi bir kriter gözetmeksizin yapılacağını vurgulayan Göktaş, şunları söyledi:
"Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1.500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak. Bu desteklerimiz, çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek."

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Doğum yardımları başladı: Başvuran anneye 60 ay 5 bin TL! Nasıl başvurulacak? Şartlar ne? - Sayfa 4

ÖDEMELER NEREYE YATIRILACAK?

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre ödemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu üzerinden hiçbir ön şart aranmaksızın annelerin hesaplarına yatırılacak.

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