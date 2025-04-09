Doğum yardımları başladı: Başvuran anneye 60 ay 5 bin TL! Nasıl başvurulacak? Şartlar ne?
Doğum yardımı için başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaya başlandı. Yardımdan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan aileler yararlanabilecek. Destekler hiçbir şart aranmaksızın annenin hesabına yatırılacak. Peki başvuru nasıl yapılacak? Doğum yardımından yararlanabilmek için şartlar neler? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aile Yılı Tanıtım Programında" müjdesini verdiği doğum yardımı için başvurular alınmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını duyurdu.
Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Aile Yılı Tanıtım Programımızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek" dedi.
Doğum yardımlarının herhangi bir kriter gözetmeksizin yapılacağını vurgulayan Göktaş, şunları söyledi:
"Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1.500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak. Bu desteklerimiz, çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek."