Dolar 34 TL’nin altına düşer mi? Uzman isimden önemli uyarı geldi

Merkez Bankasının, dışarıdan gelen döviz girişini karşıladığını, böylece rezervlerini güçlendirdiğini ancak bunun da TL’de likidite fazlalığına sebep olduğunu hatırlatan Nuri Sevgen; enflasyonla mücadele için TCMB’nin belki bir süreliğine döviz alımına ara vererek, kurları da bir miktar aşağı bırakabileceğini, alımları ise daha düşük seviyeden yapabileceğini belirtti.