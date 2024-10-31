Dolar 34 TL’nin altına düşer mi? Uzman isimden önemli uyarı geldi
31 Ekim 2024’te dolar 34,28 TL seviyesinde işlem görüyor. Ekim ayını yalnızca %0,3’lük bir artışla kapatmaya hazırlanan döviz piyasasında, uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi.
Ekim ayının son işlem gününe girilirken döviz kurları genel olarak sakin bir seyir izliyor. 31 Ekim 2024 itibarıyla dolar, 34,28 TL seviyesinden güne başlarken, kısa vadede 34,19 TL destek ve 34,34 TL direnç seviyeleri öne çıkıyor. Bu ay dolar kurundaki yalnızca %0,3’lük sınırlı artış dikkat çekerken, ekonomistler önümüzdeki dönemde kurda hafif bir gerileme yaşanabileceğini belirtiyor.
Yatırım Finansman Menkul Değerler Direktörü Dr. Nuri Sevgen, bankaların bu hafta başında Merkez Bankası’na gecelik olarak park ettikleri fon miktarının 641 milyar liraya ulaşarak oldukça yüksek bir seviyeye çıktığını belirtti. Sevgen, bu miktarın yaklaşık 19 milyar dolara denk geldiğini ifade ederek, likiditedeki artış nedeniyle gecelik TL faizlerinin %48’e kadar gerilediğini vurguladı.
Merkez Bankasının, dışarıdan gelen döviz girişini karşıladığını, böylece rezervlerini güçlendirdiğini ancak bunun da TL’de likidite fazlalığına sebep olduğunu hatırlatan Nuri Sevgen; enflasyonla mücadele için TCMB’nin belki bir süreliğine döviz alımına ara vererek, kurları da bir miktar aşağı bırakabileceğini, alımları ise daha düşük seviyeden yapabileceğini belirtti.
VİOP’ta aralık vadeli kontratlarda faizin %36’larda oluştuğunu bildiren Nuri Sevgen, “TCMB’den bu kadarlık bir indirim beklenmiyor. Stopaj düşüldüğünde TL gecelik faizleri %41-42 oranlarına denk geliyor, swap oranları da %42’lerde… VİOP’ta 36,00-37,00 gibi oranların fiyatlanması, kurların bir miktar daha aşağı gelebileceği beklentisini öne çıkarıyor” dedi.