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  4. Dolar, euro, altın, borsa.... Bu hafta kim kazandırdı, kim kaybettirdi?

Dolar, euro, altın, borsa.... Bu hafta kim kazandırdı, kim kaybettirdi?

Temmuz ayının ikinci haftasında en çok kazandıran yatırım araçları belli olurken, altın, dolar, euro ve borsadaki durum dikkat çekti.

Dolar, euro, altın, borsa.... Bu hafta kim kazandırdı, kim kaybettirdi? - Sayfa 1

BIST 100

BIST 100 endeksi, en düşük 9.957,84 puanı ve en yüksek 10.441,05 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,80 üstünde 10.358,46 puandan tamamladı.

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Dolar, euro, altın, borsa.... Bu hafta kim kazandırdı, kim kaybettirdi? - Sayfa 2

GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,47 artışla 4 bin 330 liraya çıktı.

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Dolar, euro, altın, borsa.... Bu hafta kim kazandırdı, kim kaybettirdi? - Sayfa 3

CUMHURİYET ALTINI 

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,76 yükselişle 29 bin 260 liraya çıktı.

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Dolar, euro, altın, borsa.... Bu hafta kim kazandırdı, kim kaybettirdi? - Sayfa 4

ÇEYREK ALTIN

Geçen hafta sonu 7 bin 126 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,77 artarak 7 bin 252 liraya çıktı.

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