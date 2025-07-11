Dolar, euro, altın, borsa.... Bu hafta kim kazandırdı, kim kaybettirdi?
Temmuz ayının ikinci haftasında en çok kazandıran yatırım araçları belli olurken, altın, dolar, euro ve borsadaki durum dikkat çekti.
BIST 100
BIST 100 endeksi, en düşük 9.957,84 puanı ve en yüksek 10.441,05 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,80 üstünde 10.358,46 puandan tamamladı.
GRAM ALTIN
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,47 artışla 4 bin 330 liraya çıktı.
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,76 yükselişle 29 bin 260 liraya çıktı.