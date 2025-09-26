  1. Ekonomim
  Dolar, euro, altın, borsa.... Bu hafta kim kazandırdı, kim kaybettirdi?

Dolar, euro, altın, borsa.... Bu hafta kim kazandırdı, kim kaybettirdi?

Eylül ayının dördüncü haftasında en çok kazandıran yatırım araçları belli olurken, altın, dolar, euro ve borsadaki durum dikkat çekti.

BIST 100

BIST 100

BIST 100 endeksi, en düşük 11.133,23 puanı ve en yüksek 11.540,66 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,27 altında 11.151,20 puandan tamamladı.

GRAM ALTIN

GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,18 artışla 5 bin 30 liraya çıktı. 

CUMHURİYET ALTINI

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,16 yükselişle 33 bin 951 liraya çıktı.

ÇEYREK ALTIN

ÇEYREK ALTIN

Geçen hafta sonu 8 bin 165 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,18 artarak 8 bin 425 liraya yükseldi.

