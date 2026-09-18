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Dolar, euro, altın, borsa.... Bu hafta kim kazandırdı, kim kaybettirdi?

Eylül ayının üçüncü haftasında finansal piyasalarda haftanın en çok kazandıran ve en fazla kaybettiren yatırım araçları açıklandı.

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Dolar, euro, altın, borsa.... Bu hafta kim kazandırdı, kim kaybettirdi? - Sayfa 1

BORSA İSTANBUL

BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 12.817,01 ve en yüksek 14.355,46 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 8,18 altında 13.284,42 puandan tamamladı.

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Dolar, euro, altın, borsa.... Bu hafta kim kazandırdı, kim kaybettirdi? - Sayfa 2

GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,06 azalışla 6 bin 826 liraya geriledi.

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Dolar, euro, altın, borsa.... Bu hafta kim kazandırdı, kim kaybettirdi? - Sayfa 3

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,09 düşüşle 44 bin 450 liraya geriledi.

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Dolar, euro, altın, borsa.... Bu hafta kim kazandırdı, kim kaybettirdi? - Sayfa 4

ÇEYREK ALTIN

Geçen hafta sonu 11 bin 190 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,14 azalışla 11 bin 174 liraya geriledi.

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