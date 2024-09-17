Dolar trilyonerleri kulübüne yeni üye! Listedekiler bile hızına şaşırdı
Dolar trilyonerleri kulübüne girecek ilk iş insanı şimdiden konuşulmaya başlandı. Rapor ve hesaplamalara göre, serveti 1 trilyon doları aşarak bu unvanı alacak ismin Elon Musk olması bekleniyor.
Dünya servet sıralaması hesaplamalarına göre Dolar trilyonerleri kulübüne girecek ilk isim ile ilgili tahminler gelmeye devam ediyor. Servet takibi yapan Informa Connect'in yeni raporuna göre Elon Musk, 2027'ye kadar dünyanın ilk dolar trilyoneri olabilir.
DOLAR TRİLYONERİ KULÜBÜ’NÜN YENİ ÜYESİ OLABİLİR
Küresel çapta hızla artan servet uçurumunun konuşulduğu bir dönemde, Elon Musk'ın net servetinin, Tesla ve SpaceX'in büyümesiyle 2027 yılına kadar 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. SpaceX'in Starlink şirketinin halka arzı Musk'ın servetini önemli ölçüde artırabilir.
SERVETİ 4'E KATLANACAK
Musk'ın güncel net servetinin 237 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Informa Connect raporunda, Musk'ın servetinin yıllık yüzde 110 oranında doğrusal olarak artmaya devam etmesi durumunda, Bloomberg'in servet endeksine göre serveti 237 milyar dolar olan milyarderin 2027'de 1 trilyon dolar kulübüne ulaşacağını açıkladı. Bu, Musk'ın servetinin önümüzdeki birkaç yıl içinde dört katına çıkması gerektiği anlamına geliyor.
İNGİLİZ VERİ ŞİRKETİ FAVORİYİ AÇIKLADI
Servet takibi yapan Informa Connect'in yeni raporunda şu ifadelere yer verildi:
“Elon Musk'ı duymayan var mı? Hızla büyüyen otomotiv şirketi Tesla'nın kurucusu, gelişmiş roketler ve uzay araçları üreticisi SpaceX ve Twitter'ın X olarak yeniden markalaşması için teşekkür edebileceğiniz (veya suçlayabileceğiniz) kişidir. 195 milyar dolarlık net servetiyle, her yıl ortalama yüzde 109,88 oranında büyüyen Elon Musk, 2027'ye kadar ilk trilyoner olma yolunda açık ara favori.”