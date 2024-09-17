Dolar trilyonerleri kulübüne yeni üye! Listedekiler bile hızına şaşırdı

SERVETİ 4'E KATLANACAK

Musk'ın güncel net servetinin 237 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Informa Connect raporunda, Musk'ın servetinin yıllık yüzde 110 oranında doğrusal olarak artmaya devam etmesi durumunda, Bloomberg'in servet endeksine göre serveti 237 milyar dolar olan milyarderin 2027'de 1 trilyon dolar kulübüne ulaşacağını açıkladı. Bu, Musk'ın servetinin önümüzdeki birkaç yıl içinde dört katına çıkması gerektiği anlamına geliyor.