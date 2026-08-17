Dolar ve Euro geride kaldı: İşte dünyanın en değerli 10 para birimi
Dünyada kullanılan para birimleri arasında değer açısından büyük farklılıklar bulunuyor. Dolar ve euro küresel ticarette en çok kullanılan para birimleri arasında yer alsa da, “en değerli” para birimi denildiğinde ilk sıralarda farklı ülkelerin para birimleri öne çıkıyor. İşte dünyada değer açısından öne çıkan para birimleri ve dikkat çeken özellikleri...
Birleşmiş Milletler tarafından dünya genelinde 180 para birimi yasal ödeme aracı olarak tanınıyor. ABD doları ve euro uluslararası ticarette en yaygın kullanılan para birimleri arasında yer alsa da, değer açısından dünyanın zirvesinde bulunmuyor.
Bir para biriminin gücü, diğer para birimleri karşısındaki değeri ve aynı miktarda parayla satın alınabilen mal ve hizmetlerin miktarı üzerinden değerlendiriliyor. Para biriminin değerini belirleyen unsurlar arasında döviz piyasalarındaki arz ve talep, enflasyon oranı, ekonomik büyüme, merkez bankalarının faiz politikaları ve dış ticaret dengesi gibi birçok faktör bulunuyor.
10. Bahama Doları (BSD)
Bahama doları, Bahamalar Milletler Topluluğu'nun resmi para birimidir. Bahama doları, 1966 yılında Bahama poundunun yerini alarak piyasaya sürüldü. BSD, ABD dolarına eşit değerde sabitlenmiştir.
Bahamalar ekonomisi büyük ölçüde uluslararası finans hizmetlerine ve turizme bağımlıdır. Ülke ayrıca, depolanan ve kazanılan gelire vergi uygulamadığı için 'vergi cenneti' olarak da kabul edilir.