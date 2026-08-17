Dolar ve Euro geride kaldı: İşte dünyanın en değerli 10 para birimi

Bir para biriminin gücü, diğer para birimleri karşısındaki değeri ve aynı miktarda parayla satın alınabilen mal ve hizmetlerin miktarı üzerinden değerlendiriliyor. Para biriminin değerini belirleyen unsurlar arasında döviz piyasalarındaki arz ve talep, enflasyon oranı, ekonomik büyüme, merkez bankalarının faiz politikaları ve dış ticaret dengesi gibi birçok faktör bulunuyor.