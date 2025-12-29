Doların küresel gücü ve Türkiye ekonomisine yansımaları
Dolar, küresel rezerv para birimi olma konumunu korurken, değerindeki dalgalanmalar gelişmekte olan ekonomilerde dış denge, borçlanma maliyetleri ve fiyat istikrarı üzerinde belirleyici sonuçlar yaratıyor. Türkiye’de doların seyri, finansal piyasalar kadar reel sektör ve hanehalkı beklentileri açısından da temel bir referans noktası olarak izleniyor.
Doların küresel ekonomideki konumu
Dolar, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan Bretton Woods sistemiyle birlikte küresel finansal mimarinin merkezine yerleşirken, ABD ekonomisinin üretim gücü ve sermaye piyasalarının derinliği bu konumu kalıcı hale getirdi. Altın standardının terk edilmesinin ardından doların değeri serbest piyasa koşullarında belirlenmeye başlasa da uluslararası ticaretin büyük bölümünün dolar cinsinden fiyatlanması, bu para biriminin küresel hakimiyetini sürdürmesini sağladı. Enerji, tarım ve sanayi emtialarının dolar üzerinden işlem görmesi, ülkelerin dış ticaret dengelerini doğrudan döviz kuru hareketlerine bağlı hale getirdi. Bu yapı, merkez bankalarının rezerv politikalarında dolar ağırlığını artırırken, küresel likidite döngüsünün de büyük ölçüde dolar üzerinden şekillenmesine yol açtı. Uluslararası sermaye akımlarının yönü, doların faiz getirisi ve risk algısıyla birlikte hareket ederken, finansal piyasalarda fiyatlama davranışları da bu çerçevede oluştu. Sonuç olarak dolar, yalnızca bir ödeme aracı değil, küresel ekonomik beklentilerin ve risk iştahının da temel göstergelerinden biri hâline geldi.
Kur hareketlerinin gelişmekte olan ekonomilere yansıması
Doların değerinde yaşanan dalgalanmalar, gelişmekte olan ekonomiler açısından çoğu zaman finansal istikrarla doğrudan ilişkilendiriliyor. Dış finansman ihtiyacı yüksek ülkelerde kurdaki yükselişler, borç servis maliyetlerini artırırken, sermaye akımlarında dalgalanmaya neden olabiliyor. Aynı zamanda ithalata bağımlı üretim yapıları, döviz kurundaki artışların maliyetler üzerinden enflasyona yansımasını hızlandırıyor. Bu durum, para politikası üzerindeki baskıyı artırırken, büyüme ve fiyat istikrarı arasındaki dengeyi daha kırılgan hâle getiriyor. Kur oynaklığı, yatırım kararlarının ertelenmesine ve risk primlerinin yükselmesine yol açabiliyor. Dolayısıyla doların küresel seyrindeki her değişim, gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik çerçevenin yeniden değerlendirilmesini beraberinde getiriyor.
Türkiye ekonomisinde doların belirleyici rolü
Türkiye’de dolar kuru, yalnızca finansal piyasaların değil, reel sektörün ve hanehalkının da yakından izlediği temel göstergeler arasında yer alıyor. İthal ara malı ve enerji bağımlılığı, kur hareketlerinin üretim maliyetleri üzerinden fiyatlara yansımasını hızlandırıyor. Bu geçişkenlik, enflasyon beklentilerinin şekillenmesinde önemli bir kanal oluşturuyor. Döviz cinsinden borçlanmanın yaygın olduğu sektörlerde kur artışları, bilanço yapısını zorlarken, şirketlerin finansman stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor. İhracatçı firmalar açısından kur seviyesi rekabet gücü üzerinde etkili olurken, oynaklığın yüksek olduğu dönemlerde öngörülebilirliğin azalması planlama süreçlerini zorlaştırıyor. Bu nedenle doların seyri, Türkiye ekonomisinde hem kısa vadeli fiyatlamalar hem de orta vadeli stratejiler açısından belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor.
Faiz politikaları, sermaye akımları ve dolar
ABD Merkez Bankası’nın faiz politikaları, doların küresel değerini belirleyen en kritik unsurlar arasında yer alıyor. Faiz artışlarının öne çıktığı dönemlerde sermaye akımlarının ABD varlıklarına yönelmesi, doları güçlendirirken gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturuyor. Tersine, genişleyici para politikalarının uygulandığı dönemlerde risk iştahının artması, sermayenin daha yüksek getiri arayışıyla farklı piyasalara yönelmesine neden olabiliyor. Bu döngü, küresel finansal koşulların sıkılaştığı ve gevşediği dönemlerde kur oynaklığını artırıyor. Türkiye gibi ekonomilerde bu süreç, dış borçlanma maliyetleri ve finansman erişimi üzerinde doğrudan etkiler yaratıyor. Böylece faiz–kur ilişkisi, küresel ve yerel ekonomik dengelerin kesişim noktasında yer alıyor.