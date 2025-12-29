Doların küresel gücü ve Türkiye ekonomisine yansımaları

Türkiye ekonomisinde doların belirleyici rolü

Türkiye’de dolar kuru, yalnızca finansal piyasaların değil, reel sektörün ve hanehalkının da yakından izlediği temel göstergeler arasında yer alıyor. İthal ara malı ve enerji bağımlılığı, kur hareketlerinin üretim maliyetleri üzerinden fiyatlara yansımasını hızlandırıyor. Bu geçişkenlik, enflasyon beklentilerinin şekillenmesinde önemli bir kanal oluşturuyor. Döviz cinsinden borçlanmanın yaygın olduğu sektörlerde kur artışları, bilanço yapısını zorlarken, şirketlerin finansman stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor. İhracatçı firmalar açısından kur seviyesi rekabet gücü üzerinde etkili olurken, oynaklığın yüksek olduğu dönemlerde öngörülebilirliğin azalması planlama süreçlerini zorlaştırıyor. Bu nedenle doların seyri, Türkiye ekonomisinde hem kısa vadeli fiyatlamalar hem de orta vadeli stratejiler açısından belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor.