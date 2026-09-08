Dolar/TL için yeni tahminler: Yabancı bankalar ne bekliyor?
Orta Vadeli Program’ın açıklanmasının ardından dolar/TL beklentileri yeniden gündeme geldi. Yabancı kurumların 2026 sonu beklentileri 49,07 ile 54,01 TL arasında değişirken, 2027’nin ikinci çeyreği için en yüksek tahmin 63,27 TL ile Danske Bank’tan geldi.
Orta Vadeli Program’ın açıklanmasıyla birlikte dolar/TL’nin önümüzdeki dönemde izleyeceği seyir yeniden yakından izlenmeye başladı. Bloomberg tarafından derlenen yabancı kurum tahminleri, 2026 sonundan 2027’nin ikinci çeyreğine kadar kur beklentilerinde kurumlar arasında belirgin farklılıklar bulunduğunu gösterdi.
2026 yılının son çeyreğine ilişkin tahminlerin 49,07 ile 54,01 TL arasında değiştiği görüldü. En yüksek 2027 ikinci çeyrek tahmini ise 63,27 TL ile Danske Bank’tan geldi.
İşte bankaların dolar/TL tahminleri...
Landesbank Baden-Wuerttemberg
2026 son çeyrek: 51,78 TL
2027 1. çeyrek: 53,56 TL
2027 2. çeyrek: 55,63 TL