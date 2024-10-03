Dolar/TL yıl sonunda ne olacak? Reuters anketi ortaya koydu!
Reuters, gelişmekte olan piyasa para birimlerine yönelik gerçekleştirdiği anketle, dolar/TL'nin bir ay sonra ve yıl sonunda ne olacağı tahminini paylaştı.
Reuters'ın gerçekleştirdiği ankette gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz indirimine dair beklentileri zayıflatmasının ardından dar aralıklarda işlem görmesi ve yılbaşından bugüne kadarki kazanımlarını kaybetmesi beklenirken, TL'nin dolar karşısındaki yıl sonunda kayıpların yüzde 5'e ulaşması öngörülüyor.
Reuters'ın gelişmekte olan piyasa para birimlerine yönelik gerçekleştirdiği ankette TL tahminlerinin medyanına göre, dolar/TL'nin bir ay sonra 34,6267, yıl sonunda 36, altı ay sonra 37,67, 12 ay sonra ise 41,25 olması bekleniyor.
Geçen yıl ve bu yılın ilk yarısında ciddi kayıplar yaşayan gelişmekte olan ülkelerin para birimleri, Fed'in politika faizini 50 baz puan indirmesinin ardından dolar karşısında değer kazanmıştı.
Fakat Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in gelecek faiz indirimlerinde 25 baz puan indirime gideceğine işaret etmesinin ardından bu para birimleri yükselişlerinin sonuna yaklaşıyor.