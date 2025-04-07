Dört duvar arasında sıkışan hayatlar: Kira artışları vatandaşı derinden etkiliyor
12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı yüzde 51,26 oldu. Son yıllarda büyük şehirlerde yaşanan fahiş kira artışları ise, vatandaşların hayatını derinden etkiliyor. Barınma, artık lüks haline gelirken, dar ve orta gelirli aileler geçim sıkıntısıyla boğuşuyor. Kira artışlarının yarattığı bu tablo, sadece ekonomik değil, sosyal ve psikolojik sorunları da beraberinde getiriyor.
1-) KİRA ARTIŞLARININ EKONOMİK ETKİLERİ
BÜTÇE AÇMAZI
Kira artışları, aile bütçelerinde büyük bir kara delik açıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlar, kira ödemeleri nedeniyle gıda, ulaşım ve eğitim gibi diğer harcamalarından kısmak zorunda kalıyor. Bu durum özellikle asgari ücretle geçinenler ve çocuklu aileler için büyük bir yük oluşturuyor.
ŞEHİR DIŞINA GÖÇ
Yüksek kiralar, vatandaşları şehir merkezlerinden uzaklaşmaya zorluyor. Bu durum, işe gidiş-geliş sürelerini uzatıyor ve ulaşım maliyetlerini artırıyor. Şehir dışına göç, sosyal çevreden uzaklaşmaya ve yalnızlaşmaya da neden olabiliyor.
BORÇLANMA VE GEÇİM SIKINTISI
Kira artışlarını karşılamak için vatandaşlar, kredi kartlarına ve borçlanmaya yöneliyor. Bu durum, borç sarmalına girmeye ve ekonomik olarak daha da zor duruma düşmeye yol açabiliyor. Temel gıda giderleri, faturalar derken insanlar geçinmekte zorlanıyor.
2-) KİRA ARTIŞLARININ SOSYAL VE PSİKOLOJİK ETKİLERİ
STRES VE KAYGI
Kira artışları, vatandaşlarda stres, kaygı ve gelecek endişesi yaratıyor. Bu durum, ruh sağlığını olumsuz etkiliyor ve aile içi kaygılara neden olabiliyor. Özellikle çocuklu aileler, çocuklarının geleceği konusunda endişe duyuyor.