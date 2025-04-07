Dört duvar arasında sıkışan hayatlar: Kira artışları vatandaşı derinden etkiliyor

1-) KİRA ARTIŞLARININ EKONOMİK ETKİLERİ

BÜTÇE AÇMAZI

Kira artışları, aile bütçelerinde büyük bir kara delik açıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlar, kira ödemeleri nedeniyle gıda, ulaşım ve eğitim gibi diğer harcamalarından kısmak zorunda kalıyor. Bu durum özellikle asgari ücretle geçinenler ve çocuklu aileler için büyük bir yük oluşturuyor.