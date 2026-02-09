Döviz swapları piyasalarda likidite araçları arasında öne çıkıyor

Swap piyasaları likiditeyi güçlendiriyor

Döviz swapları, bankalar ve finansal kurumlar için kısa vadeli döviz ihtiyaçlarını karşılamada başvurulan temel araçlardan biri. İşlem, iki taraf arasında farklı para birimlerinin takasını ve vade sonunda geri ödemesini kapsıyor. Süre boyunca hem ana para hem de swap faizi ödeniyor. Swaplar, özellikle piyasa likiditesinin daraldığı dönemlerde piyasadaki nakit akışını destekliyor. İşlem hacmindeki artış, piyasalarda ani kur dalgalanmalarını dengelemeye yardımcı oluyor. Swap piyasaları, finansal sistemde bir tampon görevi görüyor.