Döviz talebi artıyor: İşte döviz zengini iller...
Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesiyle birlikte, elinde Türk lirası bulunduran kişiler dövize yönelmeye başladı. Peki döviz zengini illerde ilk sırada hangi bölge var? İşte en çok döviz sahibi olan iller...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) eylül sonu itibarıyla toplulaştırılmış aylık verilerine göre yurt içi yerleşiklere ait toplam mevduat, son bir yılda yüzde 33,6 oranında 4,2 trilyon lira artarak 16 trilyon 510,1 milyar liraya ulaştı. Bunun 10 trilyon 723,2 milyarını TL cinsi, 5 trilyon 786,9 milyar liralık bölümünü ise döviz cinsi mevduatlar oluşturdu. Son bir yılda TL mevduatlar cari olarak yüzde 40,3 artış kaydederken, döviz mevduatının kur farkı da dahil TL cinsi tutarındaki nominal büyüme yüzde 22,8’de kaldı.
Dünya'dan Naki Bakır’ın yazısına göre; son bir yılda TÜFE bazında yüzde 49,38 olan enflasyonla indirgendiğinde ise “reel” bazda TL mevduat hacminde yüzde 6,1, döviz mevduatı hacminde yüzde 17,8 ve toplam mevduat hacminde yüzde 10,6 daralma yaşandığı belirlendi. Eylül 2023 sonunda toplam mevduat hacminin yüzde 38,1’ini oluşturan döviz tevdiat hesaplarının payı son bir yılda 3 puan düşerek yüzde 35,1’e indi.
Türkiye nüfusunun yüzde 18’inin yaşadığı İstanbul, sanayi, hizmetler, ticaret, finans, gümrük ve benzeri sektörlerce yaratılan milli gelir bakımından diğer il ve bölgelerle arasındaki gelişmişlik uçurumuna paralel biçimde bankacılık sektöründeki toplam mevduat hacminin de yaklaşık yarısına sahip durumda. Eylül sonu itibarıyla toplam yurt içi mevduatın yüzde 44,2 oranındaki 7 trilyon 304,8 milyar lirası, bu ilde yaşayanlara ait.
İstanbul, 6 trilyon 684,1 milyar lira ile toplam yurt içi TL mevduatın yüzde 43,7’sine ve 2 trilyon 620,7 milyar lira ile de döviz mevduatının yüzde 45,3’üne sahip. İlin toplam mevduatının yüzde 35,9’u döviz cinsinden. Toplam mevduat hacminde İstanbul’u 2 trilyon 330 milyar lira ve yüzde 14,1 payla Ankara izliyor. İstanbul’un mevduat hacminde önemli oranda ticari mevduat yer alırken, Ankara’da ise kamu mevduatı hacmi büyütüyor.