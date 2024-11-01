Döviz talebi artıyor: İşte döviz zengini iller...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) eylül sonu itibarıyla toplulaştırılmış aylık verilerine göre yurt içi yerleşiklere ait toplam mevduat, son bir yılda yüzde 33,6 oranında 4,2 trilyon lira artarak 16 trilyon 510,1 milyar liraya ulaştı. Bunun 10 trilyon 723,2 milyarını TL cinsi, 5 trilyon 786,9 milyar liralık bölümünü ise döviz cinsi mevduatlar oluşturdu. Son bir yılda TL mevduatlar cari olarak yüzde 40,3 artış kaydederken, döviz mevduatının kur farkı da dahil TL cinsi tutarındaki nominal büyüme yüzde 22,8’de kaldı.