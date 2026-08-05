Türkiye'nin döviz zengini illeri belli oldu: Anadolu şehirleri dikkat çekti

TCMB tarafından uygulanan sıkı para politikası bu tabloda ekili olurken; BDDK, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin mevduat verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre 2026’nın Ocak-Haziran döneminde toplam mevduat tutarı 30,10 trilyon TL oldu. Bunun 11,41 trilyon TL’si döviz mevduatından oluştu. Dövizin toplam içindeki payı ise %37,92 olarak gerçekleşti.