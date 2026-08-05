Türkiye'nin döviz zengini illeri belli oldu: Anadolu şehirleri dikkat çekti
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin mevduat verilerini açıkladı. Verilere göre, Ocak-Haziran döneminde bankalardaki toplam mevduat hacmi 30,10 trilyon TL'ye ulaşırken, bunun 11,41 trilyon TL'sini döviz cinsinden hesaplar oluşturdu. Böylece döviz mevduatlarının toplam mevduat içindeki payı yüzde 37,92 olarak kaydedildi. Verilerden yapılan analiz ile döviz zengini iller de belli oldu.
Yılın ilk yedi ayında dolar/TL kuru yüzde 10,6 yükselerek 47,50 TL seviyesine çıktı. Ancak bu artış, aynı dönemde kümülatif bazda yüzde 19,86'ya ulaşan enflasyonun altında kaldı. Böylece dolar, Ocak-Temmuz 2026 döneminde enflasyondan arındırılmış hesaplamaya göre reel bazda yüzde 7,73 değer kaybetti.
Aynı dönemde Türk lirası cinsi mevduatlar ile para piyasası fonları yaklaşık yüzde 22 getiri sağlayarak dikkat çekti. Bu performans, TL yatırım araçlarının doların nominal kazancının yaklaşık iki katı getiri sunduğunu ortaya koydu.
TCMB tarafından uygulanan sıkı para politikası bu tabloda ekili olurken; BDDK, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin mevduat verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre 2026’nın Ocak-Haziran döneminde toplam mevduat tutarı 30,10 trilyon TL oldu. Bunun 11,41 trilyon TL’si döviz mevduatından oluştu. Dövizin toplam içindeki payı ise %37,92 olarak gerçekleşti.