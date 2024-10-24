Dow teorisi nedir? Dow teorisi kanunları!

Biriktirme: Önceki ayı piyasasını takiben duygusallığı yaygın olarak negatif olmayı sürdürdüğü için varlıkların değeri hala düşüktür. Yatırımcılar fiyatlarda önemli bir artış olmadan bu dönemde biriktirmeye başlar.

Katılım: Yatırımcıların daha önceden gözlemlediği fırsatlar piyasanın geneli tarafından da fark edilir ve daha büyük bir topluluk aktif olarak satın almaya başlar. Bu aşamada fiyat hızla yükselme eğiliminde olur.

Aşırılık: Bu, genellikle boğa piyasasının son evresidir. Piyasada aşırı iyimserlik ve spekülasyon hakimdir. Herkes piyasanın daha da yükseleceğine inanır ve bu aşamada fiyatlar gerçek değerinin üzerine çıkar.