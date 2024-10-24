Dow teorisi nedir? Dow teorisi kanunları!
Dow teorisi, Dow Jones endeksinin de isim babası ve kurucusu olan, Charles Dow tarafından oluşturulmuş bir kurallar bütünüdür. Bugün teknik analiz için kullanılan her türlü gösterge ve sistem, Dow’un oluşturduğu bu teori sayesinde ortaya çıkmıştır. Ayrıca, bu teoriye bağlı olarak kullanılmadığı sürece yapılan hiçbir teknik analizin değeri ve önemi yoktur. Peki, Dow teorisinin kanunları nelerdir ve ne anlama gelir? İşte detaylar…
Dow teorisi kanunları
1-) Fiyat her şeyi içerir
Adı fark etmeksizin her türlü finansal enstrümanın fiyat hareketleri sonucunda oluşan bir grafiği vardır. Bu grafikte, her harekette sonucunda oluşan fiyat; içinde ekonomik, siyasi, toplumsal, diplomatik, askeri her türlü konuda her olayı içerir. Yani, fiyat tüm bu faktörlerin sonucunda oluşmuştur. Bu hareketler sonucunda, gelecekteki hareketlerin de benzer şartlarda, benzer şekillerde oluşması beklenir.
2-) Piyasa trendleri
Piyasada 3 tür trend vardır. Bu trendler; ana trend, orta trend ve kısa trend olarak sıralanır. Peki, ana trend, orta trend ve kısa trend nedir?
a-) Ana trend
1 yıldan uzun sürede oluşan, uzun süreli trendlere ana trend denir. Ana trend manipülasyon içermez. Sadece ekonomik kriz ve savaş gibi büyük olaylarda kırılabilir. Ana trendlerin 3 aşaması vardır. Bu aşamalar biriktirme, genel katılım ve aşırılık evreleridir.
Biriktirme: Önceki ayı piyasasını takiben duygusallığı yaygın olarak negatif olmayı sürdürdüğü için varlıkların değeri hala düşüktür. Yatırımcılar fiyatlarda önemli bir artış olmadan bu dönemde biriktirmeye başlar.
Katılım: Yatırımcıların daha önceden gözlemlediği fırsatlar piyasanın geneli tarafından da fark edilir ve daha büyük bir topluluk aktif olarak satın almaya başlar. Bu aşamada fiyat hızla yükselme eğiliminde olur.
Aşırılık: Bu, genellikle boğa piyasasının son evresidir. Piyasada aşırı iyimserlik ve spekülasyon hakimdir. Herkes piyasanın daha da yükseleceğine inanır ve bu aşamada fiyatlar gerçek değerinin üzerine çıkar.