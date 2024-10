Dow teorisi nedir? Dow teorisi kanunları!

Dow teorisi kanunları

1-) Fiyat her şeyi içerir

Adı fark etmeksizin her türlü finansal enstrümanın fiyat hareketleri sonucunda oluşan bir grafiği vardır. Bu grafikte, her harekette sonucunda oluşan fiyat; içinde ekonomik, siyasi, toplumsal, diplomatik, askeri her türlü konuda her olayı içerir. Yani, fiyat tüm bu faktörlerin sonucunda oluşmuştur. Bu hareketler sonucunda, gelecekteki hareketlerin de benzer şartlarda, benzer şekillerde oluşması beklenir.