Dubai Altın Çarşısı lükste sınırları zorluyor! 24 ayar Tesla Cybertruck’tan, altın elbiseye...
Dubai’nin en büyük çarşısı ‘altın’ ile ilgili düşünebileceğiniz her şeyde sınırları zorluyor. Dünyanın en büyük yüzüğünden, altın ayakkabı ve elbiselere hatta benzersiz 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck’a her şey göz alıcı bir şekilde sergileniyor. Yapılan kampanya da hayli ilgi çekici. Çarşıdan yılbaşı alışverişi yapanlardan biri çekilişle Cybertruck’un sahibi olacak.
Dünyanın en görkemli şehirlerinden olan Dubai hayal gücünün sınırlarını zorlayan uygulamalarıyla gündemden düşmüyor. Lüks, şatafat, zenginliğin hemen hemen şehir her detayında vurgulandığı Dubai’de altın çarşısını görenler gözlerini alamıyor.
Bu çarşıda her şey altın kaplama!
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Altın Çarşısı'nda, kıyafetlerden biblolara, dünyanın en büyük yüzüğünden Tesla'ya kadar altından yapılmış çeşit çeşit ürün satılıyor.
Altın meraklılarının uğrak yeri
Dubai'nin Deira bölgesinde bulunan Dubai Altın Çarşısı, 50 yılı aşkın süredir altın tüccarlarının ve altın sevenlerin uğrak noktalarının başında geliyor.