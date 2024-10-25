Dubai çikolatası yok satıyor! Fabrikalar 3 ay sonraya gün veriyor!

200 gramı 400 liradan satılan Dubai çikolatasına yoğun talep olduğunu belirten esnaf Burhan Dişlioğlu, "Şu anda müthiş bir talep var. Kaliteli satan daha ön planda oluyor. İçi bol fıstıklı, yeni bir ürün olduğu için müthiş bir talep oluyor" dedi.