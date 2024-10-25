Dubai çikolatası yok satıyor! Fabrikalar 3 ay sonraya gün veriyor!
Dubai çikolatasının 200 gramı 400 liradan satılırken esnaf "Ürün yok, bulamıyoruz. Fabrikalar 3 ay sonraya gün veriyor" diyor.
Dubai'nin fıstıklı künefe çikolatası Edirne'de Bulgar ve Romanyalı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.
200 gramı 400 liradan satılan Dubai çikolatasına yoğun talep olduğunu belirten esnaf Burhan Dişlioğlu, "Şu anda müthiş bir talep var. Kaliteli satan daha ön planda oluyor. İçi bol fıstıklı, yeni bir ürün olduğu için müthiş bir talep oluyor" dedi.
Dişlioğlu, "60-100-200 gramı var. Ama tabii ki fiyatı 600-700-1000 liraya kadar çıkıyor. Bulgar, Romanya, iyi bir talep var ama ürün yok, bulamıyoruz. Üründe sıkıntı var. Fabrikalar 3 ay sonraya gün veriyor" ifadelerini kullandı.