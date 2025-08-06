Dünya Altın Konseyi açıkladı: 123 ton net altın alımı! İşte en çok altın alan ülkeler
Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan verilere göre yılın ilk yarısında Merkez Bankaları 123 ton net altın alımı yaptı.
Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) verilerine göre, altın piyasasında belirleyici rol oynayan merkez bankalarının alımları haziran ayında da istikrarlı bir şekilde sürdü. WGC Kıdemli Analisti Krishan Gopaul’un paylaştığı verilere göre, merkez bankaları haziran ayında toplam 22 ton net altın alımı gerçekleştirdi.
Böylece 2025’in ilk yarısında merkez bankalarının toplam net alımı 123 tona ulaştı. Ancak bu miktar, 2024’ün aynı dönemine kıyasla hafif bir gerilemeye işaret ediyor.
EN ÇOK ALTIN ALAN ÜLKELER
Özbekistan, haziran ayında 9 ton ve Kazakistan 7 ton alımla ilk iki sırada yer aldı.