Dünya çapında en yüksek ve en düşük asgari ücret veren ülkeler: Türkiye bakın kaçıncı sırada!
Dünya genelinde milyonlarca işçi asgari ücretle çalışıyor. Bazı ülkelerde asgari ücret bir hayli yüksekken bazılarında ise durum tam tersi. Eurostat, AB'de en düşük ve en yüksek asgari ücret veren ülkeleri açıkladı.
Dünyanın her yerinde asgari ücrete çalışan milyonlarca kişi var. Çalışanlar için temel yaşam standartlarına göre belirlenen asgari ücret, her ülkenin enflasyonuna göre farklılık gösteriyor.
Türkiye’de asgari ücret yoksulluk sınırının altında olmasıyla eleştirilirken, 2025 yılında beklenen ara zammın yapılmaması da tartışmalara neden oldu.
AB genelinde milyonlarca kişi hayatlarını geçirmek için asgari veya daha üzeri ücretlere çalışıyor.