Dünya devlerinden Türk şirketleri için yeni tavsiye!
İngiliz finans devi HSBC, havacılık, telekomünikasyon, savunma, sigorta ve perakendecilik alanındaki seçili şirketlerin olumlu bir şekilde öne çıktığını belirtirken; ABD'nin büyük bankalarından Citi'nin analistleri ise, takip ettikleri Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Yapı Kredi'de hedef fiyatlarını yukarı yönlü güncelledi.
HSBC tarafından yayınlanan raporda, kurumun Borsa İstanbul şirketleri için 2024 dördüncü çeyrek tahminleri duyuruldu. HSBC, geçen yılın son çeyreğinde yıllık olarak banka dışı şirketlerin karında yüzde 25 ve bankacılık sektörünün karlarında yüzde 45 düşüş beklediğini açıkladı.
İşte HSBC'nin hisse hisseleri
HSBC'nin Borsa İstanbul izleme listesinde yer alan ve 'AL' tavsiyesi verdiği hisseler; AgeSA, Akbank, Aselsan, BIM, Coca-Cola İçecek, DO & CO, Emlak Konut GYO, Enka İnşaat, Ford Otosan, Garanti, İşbankası C, İş GYO, Koç Holding, Mavi, Medical Park, Migros, Pegasus, Sabancı Holding, Şok Market, Tav Havalimanları, Torunlar GYO, Turkcell, Türk Hava Yolları, Türkiye Sigorya, Ülker Bisküvi olarak sıralanıyor.
Kurumun 'TUT' tavsiyesi verdiği hisseler ise; Anadolu Efes, Arçelik, Doğuş Otomotiv, Enerjisa, Erdemir, Hepsiburada, Şişecam, Tekfen Holding, Tofaş, Türk Telekom, Türk Traktör, Vakıfbank ve Yapı Kredi oldu.
HSBC, Halkbank ve Petkim hisseleri için ise 'AZALT' tavsiyesi veriyor.
Citi, Türk bankalarında hedef fiyatları yükseltti
Türk bankalarıyla ilgili bir analiz hazırlayan Citigroup, gevşeme süreci ortamında marjların genişlemesiyle Türk bankalarının kârlarında güçlü toparlanma öngördü. Analistler takip ettikleri bankalarda yıllık yüzde 72'lik kâr büyümesi tahmininde bulundu. Türk bankacılığı için aynı tahmin ise yüzde 30 olarak kaydedildi.