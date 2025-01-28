Dünya devlerinden Türk şirketleri için yeni tavsiye!

Kurumun 'TUT' tavsiyesi verdiği hisseler ise; Anadolu Efes, Arçelik, Doğuş Otomotiv, Enerjisa, Erdemir, Hepsiburada, Şişecam, Tekfen Holding, Tofaş, Türk Telekom, Türk Traktör, Vakıfbank ve Yapı Kredi oldu.

HSBC, Halkbank ve Petkim hisseleri için ise 'AZALT' tavsiyesi veriyor.