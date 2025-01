Dünya devlerinden Türk şirketleri için yeni tavsiye!

İşte HSBC'nin hisse hisseleri

HSBC'nin Borsa İstanbul izleme listesinde yer alan ve 'AL' tavsiyesi verdiği hisseler; AgeSA, Akbank, Aselsan, BIM, Coca-Cola İçecek, DO & CO, Emlak Konut GYO, Enka İnşaat, Ford Otosan, Garanti, İşbankası C, İş GYO, Koç Holding, Mavi, Medical Park, Migros, Pegasus, Sabancı Holding, Şok Market, Tav Havalimanları, Torunlar GYO, Turkcell, Türk Hava Yolları, Türkiye Sigorya, Ülker Bisküvi olarak sıralanıyor.